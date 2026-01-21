Ağrı Hamur'da 4 Saatlik Kar Mücadelesiyle 64 Yaşındaki Sevim Kayan Hastaneye Ulaştırıldı

Ağrı Hamur'da 4 saatlik kar mücadelesi hayat kurtardı

Süleyman Kümbet köyünde rahatsızlanan 64 yaşındaki Sevim Kayan hastaneye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Hamur ilçesi Süleyman Kümbet köyünde sabah saatlerinde fenalaşan 64 yaşındaki Sevim Kayan için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz yol şartlarına rağmen köy yolunu açmak için seferber oldu. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol açıldı ve sağlık ekipleri hastaya ulaştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ambulansla Hamur Devlet Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini fedakârca sürdüren sağlık personeli ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Beşer, özellikle kış aylarında kırsal kesimlerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi için ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurguladı.

AĞRI’NIN HAMUR İLÇESİNE BAĞLI SÜLEYMAN KÜMBET KÖYÜNDE SABAH SAATLERİNDE RAHATSIZLANAN 64 YAŞINDAKİ SEVİM KAYAN, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ YOL KOŞULLARINA RAĞMEN İL ÖZEL İDARESİ İLE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKİPLERİNİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASI SONUCU HASTANEYE ULAŞTIRILDI.