Malatya'da 2026'nın İlk Bebeği Muhammet Ali Doğdu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 00.08'de doğan erkek bebeğe Muhammet Ali adı verildi; anne Semra ve baba Ali Çoban mutluluklarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:11
Malatya'da 2026'nın İlk Bebeği Muhammet Ali Doğdu

Malatya'da 2026'nın İlk Bebeği Muhammet Ali Doğdu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde, yeni yılın ilk dakikalarında 00.08'de dünyaya gelen erkek bebek, 3 kilogram 540 gram ağırlığındaydı. Aile bebeğe Muhammet Ali adını verdi.

Aileden mutluluk mesajı

Dört çocuk annesi Semra Çoban, beşinci çocuğunu kucağına almanın sevincini yaşadı: "Dört kız çocuğum var. Muhammet Ali yılın en güzel hediyesi oldu. Yeni yılın güzel hediyesi bizim için bu oldu" dedi.

Baba Ali Çoban ise, "Mutluyuz. Yeni yılda herkese ailesiyle sağlıklı mutlu günler dilerim. İnşallah bundan sonra tüm Türkiye’ye iyi gelir" ifadelerini kullandı.

Doktorun açıklaması

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Fatih Yiğit, yeni yılın ilk bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti: "Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi. Bebeklerini sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde büyütmelerini Allahtan dileriz" diye konuştu.

