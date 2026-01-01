Van'da 341 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı — Kar ve Tipi Etkili

Van'da 341 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Etkilenen ilçeler ve saha çalışmaları sürüyor

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. 341 yerleşim yerinin yolunun kapandığı kentte, ekipler yolların açılması için aralıksız çalışıyor.

Kar nedeniyle ulaşımın aksadığı yerleşimlerin dağılımı şöyle: Bahçesaray'da 61, Başkale'de 29, Çaldıran'da 27, Çatak'ta 55, Edremit'te 2, Erciş'te 42, Gevaş'ta 18, Gürpınar'da 56, Muradiye'de 1, Özalp'ta 40 ve Saray'da 10 yerleşim yeri bulunuyor. Toplam kapanan yerleşim sayısı 341 olarak kaydedildi.

Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Bu nedenle kent genelinde tüm okullar bugün de tatil edildi. Ayrıca Van-Bahçesaray kara yolu tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidinde etkili olan kar ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin aksamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

