Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu: Meşaleli Kayak ve Havai Fişek

Turistler müzik, dans ve kayakla yeni yıla girdi

Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken, yılbaşı tatilini burada geçiren yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Yeni yıla meşaleli kayak gösterisi ve görkemli havai fişek gösterileriyle girildi.

Palandöken Kayak Merkezi ve etrafındaki otellerde düzenlenen kutlamalarda turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde eğlenip dans ederek geceye renk kattı. Kutlamalar, kar altında gerçekleştirilen etkinliklerle izleyenlere etkileyici görüntüler sundu.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyelerinde gerçekleşirken, bölgedeki yoğun kar örtüsü de tatilcilerin kayak ve kış sporları keyfini artırdı.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Palandöken'de tatilciler hem karın hem de kayağın tadını doyasıya yaşadı; ortaya çıkan renkli görüntüler ziyaretçilere yılbaşı coşkusu yaşattı.

