Başkan Ahmet Elbi’den Karabiga’da Yeni Yıla Anlamlı Ziyaretler

Başkan Ahmet Elbi’den Yeni Yıla Anlamlı Ziyaretler

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Belediye Meclis Üyeleri, yeni yıla görev başında giren ekipleri ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Karabiga 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Jandarma ekipleri ziyaret edilerek yeni yılları kutlandı.

112 ve Jandarma'ya ziyaret

2026 yılına görevlerinin başında giren Karabiga 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Jandarma ekipleri ziyaret edilerek personele tatlı ikramında bulunuldu. Başkan Elbi ziyaret sırasında, "Karabiga’mızın sağlık, huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan tüm kardeşlerimize şahsım ve hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ediyorum. Görevlerinin başında yeni yıla giren tüm personelimize sağlık, mutluluk ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel Bakım Merkezi'nde duygusal anlar

Program kapsamında ayrıca Karabiga Özel Bakım Merkezi ziyaret edildi. Özel bireylerle bir araya gelinerek yeni yıl sevinci paylaşıldı. Samimi anların yaşandığı ziyarette, merkez sakinlerinin yüzlerindeki tebessüm duygusal anlara sahne oldu.

Başkan Elbi, "Kardeşlerimizin mutluluğu bizim en kıymetli yeni yıl hediyemizdir. Onların yüzlerindeki gülümseme, yarınlara dair umudumuzu güçlendiriyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Karabiga’da gerçekleştirilen ziyaretler ile yeni yılın ilk dakikaları birlik, dayanışma ve gönül bağları ile güçlendirildi.

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, YENİ YILA GÖREVLERİNİN BAŞINDA GİREN 112 VE JANDARMA'YI ZİYARET EDERKEN, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ DE UNUTMADI