Samsun'da 2026 Coşkusu: Atakum Yat Limanı'nda Yüzlerce Kişi

Samsun'un Atakum Yat Limanı'nda yüzlerce vatandaş, havai fişekler, müzik ve dans eşliğinde 2026'yı coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:31
Samsun'da 2026 Coşkusu: Atakum Yat Limanı'nda Yüzlerce Kişi

Samsun'da 2026 coşkusu: Atakum Yat Limanı'nda yüzlerce kişi eğlendi

Samsun’un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş, 2026 yılını coşkuyla karşıladı.

Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları sürerken, Atakum ilçesi Yat Limanı’nda coşku ön plana çıktı.

Kutlamanın öne çıkanları

Havai fişeklerin aydınlattığı gecede, çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce kişi 2026’ya neşeyle girdi.

Kimisi otomobili ışıklarla süslerken, kimisi farklı kostümlerle yılbaşını kutladı. Soğuk dinlemeyen yüzlerce kişi gönüllerince eğlendi.

