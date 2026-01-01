Samsun'da 2026 coşkusu: Atakum Yat Limanı'nda yüzlerce kişi eğlendi
Samsun’un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş, 2026 yılını coşkuyla karşıladı.
Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları sürerken, Atakum ilçesi Yat Limanı’nda coşku ön plana çıktı.
Kutlamanın öne çıkanları
Havai fişeklerin aydınlattığı gecede, çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce kişi 2026’ya neşeyle girdi.
Kimisi otomobili ışıklarla süslerken, kimisi farklı kostümlerle yılbaşını kutladı. Soğuk dinlemeyen yüzlerce kişi gönüllerince eğlendi.
SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE YÜZLERCE VATANDAŞ, 2026 YILINI COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILADI.