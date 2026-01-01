Konya’da 2026’nın İlk Bebeği Alparslan: 3 kilo 10 gram Doğdu

Konya’da 2026’nın ilk bebeği dünyaya geldi

Konya’da Cemile ve Hasan Özkara çiftinin ikinci çocukları Alparslan, 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi. Alparslan bebek, saat 00.02'de normal doğumla 3 kilo 10 gram ağırlığında doğdu.

Doğum yeri ve saat

Doğum, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleşti. Aile ve sağlık ekipleri doğumun sorunsuz geçtiğini bildirdi.

Vali ve protokolden ziyaret

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, yeni yılın ilk dakikalarında anne ve bebeği ziyaret ederek hediyeler verdi.

Vali Akın, aileye sağlık dileyerek Sağlık Müdürlüğüne, hastane yönetimine ve hekimlere teşekkür etti; 2026 yılının huzur ve istikrar yılı olmasını temenni etti.

