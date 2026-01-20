Ağrı Valisi Önder Bozkurt göreve başladı: İlk ziyaret Merkez Şehitliği

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, göreve başladı; Merkez Şehitliğini ziyaret edip şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bağış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:47
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği görevine atanan Vali Önder Bozkurt, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Merkez Şehitliği'ne gerçekleştirdi.

Vali Bozkurt, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde vatan, millet ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yâd eden Vali Bozkurt, şehitlik ziyaretinin ardından şehitler Bülent Afşin ve Vefa Çelik’in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Bozkurt, ailelerin hal ve hatırlarını sorarak bir süre sohbet etti. Şehitlerin emanetleri olan ailelerin her zaman devletin yanında ve güvencesinde olduğunu vurgulayan Vali Bozkurt, "Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Tebrik ziyaretleri için bağış çağrısı

Vali Önder Bozkurt, göreve başlaması dolayısıyla yapılacak tebrik ziyaretlerine ilişkin çağrıda bulundu. Vali Bozkurt, tebrik ziyaretlerinde çiçek, çikolata veya hediye getirilmesi yerine, arzu eden vatandaşların bu bedeli üniversite öğrencilerinin eğitimine destek sağlanması veya ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım edilmesi amacıyla Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın TR30 0001 5001 5800 7304 0096 77 numaralı hesabına bağışlamalarının kendilerini memnun edeceğini belirtti.

Bu yaklaşımın yalnızca maddi bir destek olmadığını ifade eden Vali Bozkurt, "Bu örnek davranış, aynı zamanda ‘yalnız değilsin’ demenin ve hayırlı işlerde birbirimizi teşvik etmenin en güzel ifadesi olacaktır. Ağrı’nın vakur ve hamiyetperver insanlarının kalbine dokunacak bu iyilik zincirinde yer alan herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum." dedi.

