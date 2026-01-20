Malatya'da Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Malatya’da yoğun kar ve tipi ulaşımı etkiledi; Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor, bazı bölgelerde kar 1 metreye yaklaştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:29
Malatya'da Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Malatya'da Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kritik Güzergah: Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran Karayolu

Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Özellikle kırsal bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bildirildi.

Yetkililerden Sürücü Uyarısı

Yetkililer, kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MALATYA’DA TİPİ ETKİLİ OLUYOR

MALATYA’DA TİPİ ETKİLİ OLUYOR

MALATYA’DA TİPİ ETKİLİ OLUYOR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Valisi Önder Bozkurt'tan Hastane ve Esnaf Ziyareti
2
Ayancık'ta Yaralı Şahin Vatandaşın Duyarlılığıyla Koruma Altına Alındı
3
Ataşehir 2026 Kış Spor Eğitimleri Başlıyor — Kayıtlar 26 Ocak'ta
4
Kastamonu'da 'Kar Savaşçıları' 1,5 Metrelik Karda Köy Yollarını Açıyor
5
Kayseri'de Kar Tır Trafiğini Durdurdu — Sınır Kapısını Aratmayan Bekleyiş
6
Trabzon'da Kar: 70 Mahalleye Ulaşım Sağlanamıyor
7
82 Yaşındaki Yeminli Mali Müşavirden Alanya'da Köy Hayatına Örnek Proje

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları