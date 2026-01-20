Malatya'da Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kritik Güzergah: Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran Karayolu
Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Özellikle kırsal bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bildirildi.
Yetkililerden Sürücü Uyarısı
Yetkililer, kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
MALATYA’DA TİPİ ETKİLİ OLUYOR