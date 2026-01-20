Malatya'da Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kritik Güzergah: Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran Karayolu

Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Özellikle kırsal bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bildirildi.

Yetkililerden Sürücü Uyarısı

Yetkililer, kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

