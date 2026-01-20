Bahçesaray’da Çığ Faciası Son Anda Önledi: Aile Sağ Kurtuldu

Bahçesaray’da çığın içinden son anda kurtulan aile

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinde meydana gelen çığ olayı yürekleri ağıza getirdi. İçerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araç, çığın etkilediği güzergahtan saniyelerle kurtuldu.

Olayın ayrıntıları

Aracı kullanan Mehmet Aydemir ile eşi ve 2 çocuğu seyir halindeyken yaşanan olayda, araçta bulunan aile büyük bir korku yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yetkililer ve mahalle sakinlerinin uyarıları

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek sürücülere zorunlu olmadıkça bu güzergâhları kullanmamaları çağrısında bulundu. Mahalle sakinleri ise son dönemde artan kar yağışıyla birlikte çığ tehlikesinin daha da büyüdüğünü belirterek gerekli önlemlerin artırılmasını istedi.

