Kemer'de Kaçak Yapı Yıkımları Göynük'te Devam Ediyor
Kemer Belediyesi, Göynük Mahallesi'nde bir otelde tespit edilen kaçak yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü başlatılan müdahale, bugün de devam etti.
Operasyon ve güvenlik önlemleri
Yıkımları engelleme amacıyla otel girişine park edilen kamyon ve tırlar, jandarma eşliğinde çekicilerle bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle kaçak yapıları söküp temizlerken, Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yetkililer, Beldibi, Göynük, Çamyuva, Tekirova mahalleleri ile Çıralı mevkisinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına da kararlılıkla devam edileceğini belirtti.
