Ağustos ayının son kampanyası sonrası Türkiye'nin en uygun otomatik 10 SUV modeli belli oldu

Son yıllarda otomobil dünyasında SUV modelleri, geniş gövde yapıları, konforlu sürüş deneyimleri ve geniş iç hacimleriyle dikkat çekiyor. Bu trend, araç sahibi olmak isteyenlerin büyük bir kısmının tercihini SUV modellerden yana kullanmasına neden oluyor. Türkiye’de de bu durum farklı değil; SUV araçlar, sıfır otomobil pazarında önemli bir yer tutuyor. Gazeteduvar.com.tr'den Erkan Ersöz’ün haberine göre, satış rakamları bu tercihi net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, Türkiye'de en uygun fiyatlı SUV modelleri hangileri? İşte Türkiye'deki en ucuz ve kaliteli SUV modelleri!

SUV MODELLERİ NEDEN BU KADAR POPÜLER?

SUV modelleri, geniş iç hacimleri, yüksek oturma pozisyonları ve arazi şartlarına uyumlu yapılarıyla her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Bu araçlar, özellikle aileler için konforlu bir seyahat imkanı sunarken, aynı zamanda sportif tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. 2024 yılının ilk yedi ayında otomobil satışlarının yüzde 87'sini B ve C segmenti oluştururken, SUV modelleri yüzde 55,3’lük payla bu segmentlerin lideri konumunda bulunuyor.

Sedan ve hatchback gibi diğer gövde tiplerinin geride kaldığı bu kategoride, SUV’ler kullanıcıların en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Ayrıca, otomatik şanzımanlı SUV modellerinin de giderek yaygınlaşması, bu araçları daha cazip hale getiriyor.

OTOMATİK ŞANZIMANLI SUV MODELLERİ ÖN PLANDA

Türkiye’de son yıllarda manuel vitesli araçlar ikinci planda kalıyor. Otomatik şanzımanlı araçlar, kullanım kolaylığı ve konfor sağlaması nedeniyle tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Yapılan araştırmalara göre, otomobil satışlarının yüzde 90'ından fazlası otomatik vitesli araçlardan oluşuyor. Bu durum, otomobil üreticilerinin de otomatik şanzımanlı SUV modellerine daha fazla ağırlık vermesine neden oluyor.

SUV araç almak isteyenler için piyasada pek çok seçenek bulunuyor. Markalar, farklı özellikler ve fiyat aralıklarıyla tüketicilere hitap eden SUV modellerini sunuyor. İşte Türkiye’de 2024 yılı itibariyle en uygun fiyatlı 10 SUV modeli!

TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ SUV MODELLERİ

DFSK FENGON 500

Çin menşeli DFSK markasının Fengon 500 modeli, Türkiye’deki en uygun fiyatlı SUV seçeneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Aracın fiyatı 1.340.000 TL’den başlıyor ve geniş iç hacmiyle aileler için ideal bir seçenek sunuyor. FORD PUMA

Ford’un kompakt SUV modeli Puma, sportif tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkıyor. Yeni versiyonu henüz piyasaya çıkmamış olsa da, mevcut modeli 1.319.800 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. SSANGYONG TIVOLI

Güney Koreli SsangYong’un Tivoli modeli, dayanıklı yapısı ve uygun fiyatıyla Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modellerinden biri. Aracın fiyatı 1.296.000 TL’den başlıyor. MG4 ELECTRIC COMFORT

Elektrikli araç trendine uyum sağlayan MG4 Electric Comfort, çevreci yapısı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Modelin fiyatı 1.290.000 TL’den başlıyor. OPEL CROSSLAND

Opel Crossland, şık tasarımı ve kompakt yapısıyla şehir içi kullanımda ideal bir seçenek. Aracın fiyatı 1.257.900 TL’den başlıyor.

CITROEN C3 AIRCROSS

Citroen’in popüler SUV modeli C3 Aircross, geniş iç hacmi ve sürüş konforuyla dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı ise 1.239.000 TL. HYUNDAI BAYON

Hyundai’nin kompakt SUV modeli Bayon, uygun fiyatı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Aracın başlangıç fiyatı 1.210.000 TL. MG ZS COMFORT

MG markasının bir diğer ekonomik SUV modeli ZS Comfort, 1.209.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. KIA STONIC

Kia Stonic, zarif tasarımı ve uygun fiyatıyla SUV segmentinin zirvesinde yer alıyor. Modellerin kampanyalı fiyatları 1.134.000 TL’den başlıyor. CUPRA FORMENTOR

Cupra markasının SUV modeli Formentor, sportif tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 1.975.000 TL’den satılıyor.

SUV TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

SUV almak isteyenlerin, tercih yaparken ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları önemli. Özellikle aracın yakıt türü, şanzıman tipi ve iç hacmi gibi özellikler, uzun vadede kullanıcı memnuniyeti açısından belirleyici olabilir. Ayrıca, SUV araçların yüksek fiyat aralıkları nedeniyle, bütçeye uygun bir model seçmek de büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, SUV araçlar, geniş hacimleri ve konforlu yapılarıyla her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Türkiye’deki en uygun fiyatlı SUV modelleri, bu segmentte araç sahibi olmak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. Hem bütçenize uygun hem de beklentilerinizi karşılayacak bir SUV modeli bulmak için araştırmanızı titizlikle yapmanızda fayda var.