Ahlat'ın Kartpostallık Kışı: Cittaslow İlçe Drone Görüntülerinde

Karla kaplanan Bitlis'in Cittaslow ünvanlı ilçesi Ahlat, drone görüntüleriyle kartpostallık kış manzarası sundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:15
Bitlis'in sakin şehir Ahlat beyaz örtüyle büyülüyor

Bitlis'in sakin şehir (Cittaslow) ünvanlı ilçesi Ahlat, etkili kar yağışının ardından ortaya çıkan beyaz örtü ile havadan görüntülendi.

Kar yağışı sonrası ilçe merkezi adeta bir tabloya dönüşürken, kaydedilen görüntülerde Ahlat’ın yerleşim alanları, cadde ve sokakları ile çevresini saran doğal doku karla bütünleşmiş halde dikkat çekti.

Drone ile kaydedilen kareler, ilçenin tarihî dokusunun kış manzarasıyla birleştiği anları gözler önüne serdi. Görüntülerde Cittaslow ünvanlı Ahlat’ın sokakları ve çevresindeki doğanın sunduğu estetik detaylar ön plana çıktı.

Farklı açılardan alınan drone çekimleri, ilçenin kış mevsimindeki estetik atmosferini kartpostallık görüntülerle izleyiciye aktardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları