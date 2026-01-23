Ahlat'ın Kartpostallık Kışı: Cittaslow İlçe Drone Görüntülerinde

Bitlis'in sakin şehir Ahlat beyaz örtüyle büyülüyor

Bitlis'in sakin şehir (Cittaslow) ünvanlı ilçesi Ahlat, etkili kar yağışının ardından ortaya çıkan beyaz örtü ile havadan görüntülendi.

Kar yağışı sonrası ilçe merkezi adeta bir tabloya dönüşürken, kaydedilen görüntülerde Ahlat’ın yerleşim alanları, cadde ve sokakları ile çevresini saran doğal doku karla bütünleşmiş halde dikkat çekti.

Drone ile kaydedilen kareler, ilçenin tarihî dokusunun kış manzarasıyla birleştiği anları gözler önüne serdi. Görüntülerde Cittaslow ünvanlı Ahlat’ın sokakları ve çevresindeki doğanın sunduğu estetik detaylar ön plana çıktı.

Farklı açılardan alınan drone çekimleri, ilçenin kış mevsimindeki estetik atmosferini kartpostallık görüntülerle izleyiciye aktardı.

