Batman'da Kar Altındaki Yaban Hayatına Yem Desteği

Batman Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman muhafaza memurları, yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde doğadaki yaban hayvanlarını unutmadı.

Operasyonun detayları

Kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için müdürlüğün sorumluluk alanında bulunan Sason, Gercüş, Kozluk, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerindeki ormanlık alanlar ile yeşil kuşak sahalarına yem bırakıldı.

Zorlu kış şartlarında yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yürütülen çalışmada özellikle kuş türlerinin beslenmesine öncelik verildi. Orman muhafaza memurları tarafından belirlenen noktalara bırakılan yemlerle doğadaki canlıların kış mevsimini daha kolay atlatması hedefleniyor.

Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Özcan, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Zorlu kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için destekleyici çalışmalarımız kış boyunca devam edecek. Yeşil Vatan’ımız ve doğada yaşayan tüm canlılar her koşulda koruma altındadır".

