Yüksekova’da Karla Mücadele: İş Makinelerini Aşan Kar Tünelleri

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, yerleşim birimleri ile askeri üs bölge yollarının kapanmasına yol açtı. Ulaşıma kapanan yolları açmak için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Zorlu doğa koşullarında yol açma çalışmaları

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipleri, özellikle yüksek rakımlı güzergâhlarda yoğun mesai harcıyor. İş makinelerinin ilerlemekte güçlük çektiği noktalarda kar kalınlığının 3 metreyi aştığı görülürken, açılan yollarda oluşan dev kar tünelleri yağışın şiddetini ortaya koydu.

Ekipler, dondurucu soğuklara rağmen sahadaki çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların ve güvenlik güçlerinin ulaşım mağduriyeti yaşamaması için kararlılıkla çalıştıklarını bildirdi. Yol genişletme ve temizleme işlemlerinin hava şartlarına bağlı olarak stratejik noktalarda sürdürüleceği kaydedildi.

(MT-)

Yüksekova’da kar ile mücadele: İş makineleri boyunu aşan kar tünelleri oluştu