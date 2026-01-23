Yüksekova'da Kar ve Sis Uçak Seferlerini Durdurdu

Yüksekova'da yoğun kar ve sis nedeniyle 23.01.2026 Yüksekova-İstanbul uçak seferleri Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan iptal edildi; yolcular havayollarıyla iletişime geçmeli.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:39
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından başlayan yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, bölgedeki hava trafiğinde iptallere yol açtı.

Sefer İptalleri

Edinilen bilgiye göre, 23.01.2026 tarihinde Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan karşılıklı olarak yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

Yetkililerin Uyarıları ve Çalışmalar

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini bildirirken, yolcuların güncel durum hakkında havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Karayolları ekipleri ise ilçe merkezinde ve çevre yollarında kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

