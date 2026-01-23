Antalya Konyaaltı'nda 2 Metrelik Dalgalar: Vatandaş Dalga Arasında Şınav Çekti

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar sonucu denizde oluşan dev dalgalar, Konyaaltı Sahilini dövdü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Sarı Kod uyarısının yapıldığı kentte, deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı.

Sahil boyunca toplanan vatandaşlar, dalgaların kıyıya vuruşunu izledi ve cep telefonlarıyla kayıt aldı. Kimi izleyiciler dalgaların oluşturduğu görseli kaydederken, kısa süreliğine dikkat çeken bir görüntü de ortaya çıktı.

Boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaların arasında bir vatandaş, kıyafetlerini çıkartıp sahile indi ve sabah sporu kapsamında şınav çekmeye başladı. Birkaç şınav çektikten sonra bir süre sahilde oturan kişi, üzerine doğru gelen dalgayı görünce hızla sahilden uzaklaştı.

Tüm bu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, rüzgârın ve denizin beklenmedik etkisini gözler önüne serdi. (RB-)

Dalgalara karşı şınav çekti, 2 metrelik dalgaları görünce koşarak böyle kaçtı