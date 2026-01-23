Antalya Konyaaltı'nda 2 Metrelik Dalgalar: Vatandaş Dalga Arasında Şınav Çekti

Antalya'da şiddetli rüzgarla oluşan yaklaşık 2 metrelik dalgalar Konyaaltı Sahili'ni döverken, bir vatandaş dalgaların arasında şınav çekti; anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:40
Antalya Konyaaltı'nda 2 Metrelik Dalgalar: Vatandaş Dalga Arasında Şınav Çekti

Antalya Konyaaltı'nda 2 Metrelik Dalgalar: Vatandaş Dalga Arasında Şınav Çekti

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar sonucu denizde oluşan dev dalgalar, Konyaaltı Sahilini dövdü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Sarı Kod uyarısının yapıldığı kentte, deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı.

Sahil boyunca toplanan vatandaşlar, dalgaların kıyıya vuruşunu izledi ve cep telefonlarıyla kayıt aldı. Kimi izleyiciler dalgaların oluşturduğu görseli kaydederken, kısa süreliğine dikkat çeken bir görüntü de ortaya çıktı.

Boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaların arasında bir vatandaş, kıyafetlerini çıkartıp sahile indi ve sabah sporu kapsamında şınav çekmeye başladı. Birkaç şınav çektikten sonra bir süre sahilde oturan kişi, üzerine doğru gelen dalgayı görünce hızla sahilden uzaklaştı.

Tüm bu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, rüzgârın ve denizin beklenmedik etkisini gözler önüne serdi. (RB-)

Dalgalara karşı şınav çekti, 2 metrelik dalgaları görünce koşarak böyle kaçtı

Dalgalara karşı şınav çekti, 2 metrelik dalgaları görünce koşarak böyle kaçtı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akçadağ’da kar nedeniyle yoldan çıkan iş makinesi kurtarıldı
2
Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı: 23 Ocak Seferleri İptal
3
Gebze'de "Atıksız Pazar" Başladı: Pazar Ambalajları Geri Dönüşüme
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Güzelyayla Geçidi'nde Tipi: Erzurum-Artvin Karayolunda 6 Araçlı Kaza
6
Malatya'da 116 Mahalle Ulaşıma Açıldı — Toplam 2.683 kilometre
7
Konyaaltı'nda 2 metrelik dalgalar arasında şınav

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları