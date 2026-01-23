Yüksekova'da Karla Mücadele: İş Makinelerini Aşan 'Kar Tünelleri'

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı, sahadaki zorlu koşulları gözler önüne seriyor.

Ekipler seferber oldu

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipleri, olumsuz hava şartları sonucu ulaşıma kapanan güzergâhları açmak için yoğun mesai harcıyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelere giden yollar üzerinde çalışan ekipler, kar ve buzla mücadelede kararlılıkla ilerliyor.

Bazı noktalarda iş makinelerinin ilerlemekte güçlük çektiği alanlarda kar kalınlığının 3 metreyi aştığı görüldü. Ekiplerin açtığı yollarda oluşan kar tünelleri, bölgedeki yağışın şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Ulaşım için çalışmalar kararlılıkla sürecek

Dondurucu soğuklara rağmen sahada çalışan saha personeli, vatandaşların ve güvenlik güçlerinin ulaşım mağduriyeti yaşamaması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Yol genişletme ve temizleme işlemlerinin, hava şartlarına bağlı olarak stratejik noktalarda sürdürüleceği kaydedildi.

