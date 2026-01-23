Bakan Tekin'den Kütahya'da Başörtüsü ve İBB Kreşleri Açıklaması

Bakan Tekin: Kütahya'da başörtüsü yasağı, kadınların kamusal hayata dönüşü ve İBB kreşleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya'da katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısında başörtüsü yasağı dönemine, kadınların kamusal alandan dışlanmasına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşlere dair açıklamalarda bulundu.

1990'lı yıllarda kamusal alan ve başörtüsü

Bakan Tekin geçmiş uygulamalara dikkat çekerek, 1990'lı yılların sonundaki uygulamalardan örnekler verdi. Tekin, tıp fakültesinde bazı hekimlerin başörtülü hastalara 'burası kamusal alan' dediğini, elektrik faturası ödemeye gelen bir kadına dahi 'Burası kamusal alan bu şekilde içeriye giremezsin' denildiğini anlattı. Tekin, 'Ben milattan önce falan bahsetmiyorum ben. 1990'lı yılların sonundan bahsediyorum. İnsanların kılığından, kıyafetinden, inancından dolayı özellikle kadınların kamusal hayatı tamamen dışına atıldığı, dışına itildiği bir Türkiye yaşıyorduk.' sözlerini kullandı.

Kadınların kamusal hayata dönüşü

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların kamusal alandaki yerinin güçlendiğini vurguladı ve kadın teşkilatlarına teşekkür etti. Tekin, 'Biz eğer iyi şeyler yapıyorsak sizin sayenizde yapıyoruz. Eğer siz AK Kadınlar, AK Parti Teşkilatları, Cumhur İttifakı’na mensup siyasi partilerin tabanını teşkil eden kişiler bize destek olmasaydınız... Bizi seçmezseniz biz bugün koltuklarda olamayız.' ifadeleriyle destek vurgusu yaptı.

Muhafazakâr demokrat anlayış ve hukuk

Bakan, muhafazakâr demokrat kimliğin temelinde adalet ve hukukun bulunduğunu belirterek, 'Muhafazakârlığımız yani toplumsal değerlerimizi korumak konusunda kararlı bir iktidarız. Bütün bu adımlarımızı atarken Müslüman olma hassasiyetine sahip bir biçimde kul hakkı yemeden adil bir biçimde adalet bizim için çok kritik. Bütün bu adımlarımızı atarken hukuka uygun davranıyoruz.' dedi.

İBB kreş tartışması: ruhsat, standart ve güvenlik

Tekin, İBB ile yaşanan kreş tartışmasını anlatarak ruhsat ve standart vurgusu yaptı. 'Bugünlerden bundan 2 yıl kadar önce yaşadığımız bir tartışma vardı. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben kreş açıyorum. Anaokulu açıyorum diyor. Ben de bakan olarak diyorum ki nerede açıyorsunuz bunları, Ben görmüyorum.' diyen Tekin, 'Seyyar satıcı bile ruhsat alıyor' örneğini vererek kurumların belirlenen kriterleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Tekin ayrıca, vatandaşın çocuğunu emanet alan kurumların güvenlik sorumluluğunu gündeme getirerek, 'E peki siz vatandaşın çocuğunu emanet alıyorsunuz. O çocuğa güvenli bir ortam sunduğunuzu, O çocuğun can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz? O zaman buna hakkınız yok, bunu yapamazsınız.' şeklinde konuştu.

Tekin, konuyla ilgili resmi yazı gönderdiğini belirterek çağrısını şöyle aktardı: 'Bunu yapmak istiyorsanız gelin bize deyin ki biz bunu yapmak istiyoruz. Bizim standartlarımızı sağlayın bizde size hak verelim. Gerektiğinde de sizi denetleyelim istiyoruz bizim standartlarımızı sağlayın, biz de size ruhsat verelim. Gerektiğinde sizi denetleyelim.'

CHP tepkileri ve taciz iddiaları

CHP cephesinden gelen eleştirilere değinen Tekin, parti yetkililerinin kendilerine yönelik söylemlerini hatırlatarak 'Erkekseniz gelin kapatın' gibi hukuk devletiyle bağdaşmayacak ifadeler kullanıldığını söyledi. Ayrıca, İBB'ye ait olduğu iddia edilen kreşlerde yaşandığı öne sürülen olaylara dikkat çekerek, 'Üç yaşındaki bir çocuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz' iddiasını gündeme getirdi.

Hukuk devleti ve yapılan taahhütler

Konuşmasını hukuk devleti vurgusuyla tamamlayan Bakan Tekin, 'Arkadaşlar biz yaptığımız her işi dediğim gibi hukuk devleti ilkesine uygun olarak yapmakla mükellefiz ve bu şekilde de davranıyoruz. Çünkü biz vatandaştan oy isterken dedik ki biz muhafazakârız. Biz kul hakkı yemeyeceğiz, adil davranacağız. Biz hukuki davranacağız.' ifadelerini kullandı ve kadın teşkilatlarının desteklerine bir kez daha teşekkür etti.

