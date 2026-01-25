Ahmet Doğru Romanya'da bronzla milli oldu — Türk bayrağını dalgalandırma hedefi

14 yaşındaki tekvandocu Ahmet Doğru, Romanya'da düzenlenen uluslararası şampiyonada bronz madalya kazanarak milli sporcu olmaya hak kazandı. Depremde kaybettiği babasının hayallerini gerçekleştirme azmiyle ter döken Doğru, artık Türk bayrağını uluslararası arenada göndere çektirmeyi hedefliyor.

Enkazdan madalyaya: Zorlu yolculuk

Asrın felaketinin ağır hasar bıraktığı Hatay'da 25 bin insan vefat etmişti. Depremin en fazla can kaybı yaşanan noktalarından olan Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 konutlarda yaşayan Ahmet ve ailesi de enkaz altında kaldı. Anneleri ve kardeşleriyle birlikte kurtarılan Ahmet, babası Ali Doğru'yu kaybetmenin hüznünü yaşadı ve sporuna yeniden sarıldı.

Deprem öncesinde arkadaşlarının teşvikiyle tekvandoya başlayan Ahmet, felaketin ardından babasının hayalini gerçekleştirmek için antrenmanlarına sıkı şekilde devam etti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen Romanya Açık Taekwondo Turnuvası'na katılan Ahmet, Bükreş'teki organizasyonda 14 ülkeden katılan kendi branşındaki 16 sporcu arasından 3 maç kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ahmet'in sözleri

'Ben 14 yaşındayım, Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Tekvando sporuna 6 yıl önce başladım ve hala devam ediyorum. Bu spora arkadaşlarım da gidiyordu ve onlar beni teşvik etti. Ben de o zaman başladım ve hala devam ediyorum. Romanya'nın Bükreş şehrinde uluslararası şampiyonaya katıldım. Şampiyonaya 14 ülkeden kendi branşımdan 16 sporcu arasında 3 maç kazanarak bronz madalya alarak 3'üncü oldum. Bu başarıyı hocalarıma ve arkadaşlarıma borçluyum. İnşallah daha çok başarı elde edeceğim. Başarılar için çok çalıştım, inandım ve azim ettim. Maçlara çıktığımda da çok heyecanlanıyordum ama savaştım derecemi aldım ve milli sporcu oldum. Milli sporcu olduğum için çok mutlu oldum, sevindim. Ailemi, arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi gururlandırdım. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğim.'

'Bundan sonraki hedeflerim için daha çok çalışıp daha çok inanacağım. Gençler de Türkiye derecesi elde etmek, uluslararası şampiyonada elde etmek ve ailemi gururlandırmak. Bunlar için çok çalışıyorum, azim ediyorum ve inanıyorum. İnşallah yurt dışlarına, dünya olimpiyatlarında bayrağımız dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuyacağım. Benim en büyük destekçim depremde vefat eden babamdı. Şimdiden annem, babaannem ve bütün ailem destek çıktı, inşallah hepsini gururlandıracağım. Depremden üç yıl önceden başlamıştım, yapıyordum. Annem, babam, ben ve ablam evdeydik, yaşadığımız binamız yıkıldı. Babam enkaz altında kalarak rahmetli oldu. Şimdi hala bu spora devam ediyorum. İnşallah cennette babamı gururlandıracağım. Rahmetli babamın en büyük hayali milli sporcu olup Dünya ve Avrupa dereceleri yapmamdı. Ben de çok çalışıp bu hayalleri gerçekleştireceğim. Bu sporu herkese tavsiye ediyorum. Sokakta boş dolanmak yerine spora yapıp hayatını düzene koymak ve ailelerini gururlandırabilirler. Türk bayrağını dalgalandırmayı herkese teşvik ederim.'

Ahmet'in hikayesi, afet sonrası direnişin ve azmin simgesi olarak öne çıkıyor. Genç sporcu, hem yurt içi hem de yurt dışı hedefleriyle çalışmalarını sürdürerek aile ve memleketine gurur vermeyi amaçlıyor.

SPORCU AHMET DOĞRU'NUN ANTRENMANI