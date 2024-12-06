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Ahmet Uluçay, Kütahya'da Vefatının 15. Yılında Anıldı

Kütahya'da yönetmen Ahmet Uluçay, vefatının 15. yılı dolayısıyla düzenlenen panelde anıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:50
Ahmet Uluçay, Kütahya'da Vefatının 15. Yılında Anıldı

Kütahya'da Ahmet Uluçay Anma Etkinliği

Kütahya, Türkiye - Ödüllü yönetmen Ahmet Uluçay'ın vefatının 15'inci yılı dolayısıyla memleketi Kütahya'da anma etkinliği düzenlendi. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle tanınan Uluçay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen panelde anıldı.

Etkinlikteki Konuşmalar

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, programda Uluçay'ın Kütahya ve Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Uluçay'ın Türk sinema tarihine imkansızlıklar içinde önemli eserler kazandırdığını belirten Kızıltoprak, "Ahmet Uluçay kendisine inanmayanlara rağmen büyük bir başarı gösterdi. Kısa ömrüne büyük başarılar sığdırdı," dedi. Ayrıca, Uluçay'ın anısına uluslararası kısa film festivali düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Paneldeki Katılımcılar

Panelde yönetmen Zabit Karaköse, sinema eleştirmenleri İhsan Kabil ve Abdulhamit Güler de konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin sonunda, merhum yönetmenin eşi Ayşe Uluçay'a Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan bir tablo hediye edildi.

Ahmet Uluçay'ın Hayatı

1954 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Uluçay, sinemayla tanışmasını 1960 yılındaki bir seyyar sinemacı sayesinde yaşadı. Arkadaşı İsmail Mutlu ile birlikte sinema makinesi yapmaya 12 yaşında başlayan Uluçay, yıllar süren çabalarının ardından köy halkına film gösterimleri yapmaya başladı.

1992'de ilk kısa filmi "Optik Düşler"i çekerek sinema kariyerine adım atan Uluçay, 1994 yılında ilk kez katıldığı 6'ncı Ankara Uluslararası Film Festivali'nde tanınmaya başladı. Yaşamını sinemaya adayan Uluçay, birçok zorlukla mücadele ederek, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle 40'a yakın ödül kazandı.

Son projesi "Bozkırda Deniz Kabuğu" olan Uluçay, beyin tümörü tedavisi gördüğü İstanbul'da 30 Kasım 2009'da hayata veda etti.

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin ödüllü yönetmeni Ahmet Uluçay'ın vefatının 15'inci...

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin ödüllü yönetmeni Ahmet Uluçay'ın vefatının 15'inci yılı dolayısıyla memleketi Kütahya'da anma etkinliği düzenlendi. Uluçay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Rektörlük Konferans Salonu'nda panelde anıldı.

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin ödüllü yönetmeni Ahmet Uluçay'ın vefatının 15'inci...

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin ödüllü yönetmeni Ahmet Uluçay'ın vefatının 15'inci yılı dolayısıyla memleketi Kütahya'da anma etkinliği düzenlendi. Uluçay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Rektörlük Konferans Salonu'nda panelde anıldı.

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