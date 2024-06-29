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Aile Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz personel alımı! 16 ilde iş arayanlar dikkat

16 şehirde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için personel alımı yapılacak. KPSS puanı 60 olanlar veya KPSS şartı olmayan adaylar başvurabilir.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 19:06
Aile Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz personel alımı! 16 ilde iş arayanlar dikkat

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), Türkiye genelinde sosyal yardım ve dayanışma hizmetleri sunan önemli kuruluşlardır. 2024 yılında da personel alımlarını sürdüren SYDV'ler, çeşitli pozisyonlarda istihdam fırsatları sunuyor.

İŞE ALIM

SYDV ÇALIŞMANIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

SYDV'lerde işe başlamak sadece bir iş değil, aynı zamanda topluma değer katma ve insanların hayatlarına dokunma fırsatı sunar. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler için SYDV'ler, çeşitli avantajlar sunmaktadır:

Topluma Katkı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ederek toplumun refahına katkıda bulunma şansı.

Kariyer Gelişimi: Sürekli eğitim ve gelişim imkanlarıyla mesleki bilgi ve becerileri sürekli olarak güncelleme fırsatı.

İş Güvencesi: Kamu kurumu olması nedeniyle istikrarlı bir iş imkanı ve sağlam bir sosyal güvence.

Sosyal Çevre: Farklı disiplinlerden gelen meslektaşlarla etkileşim kurma ve geniş bir sosyal ağa sahip olma imkanı.

Rekabetçi Maaş ve Yan Haklar: SYDV'lerde çalışan personel, kamu personeli maaş düzenlemelerine tabi olarak ek olarak sosyal yardımlar ve diğer yan haklar da elde etmektedir.

YDV PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL KRİTERLER

SYDV personel alımları için belirlenen genel kriterlere uyum sağlamak gerekmektedir. Bu kriterler şunlardır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak

• Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili herhangi bir bağlantının olmaması

• Görevini yerine getirmesini engelleyebilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması

• İlanlarda belirtilen yaş şartlarını karşılamak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS ile Alım Yapılan Pozisyonlar için şu şartlar geçerlidir:

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

• Genellikle KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almak gerekmektedir.

Büro Görevlisi:

• Genellikle KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak gerekmektedir.

Diğer bazı pozisyonlar için de:

• Bazı pozisyonlar için KPSS puanı şartı aranabilir.

KPSS'sizAlım Yapılan Pozisyonlar:

Eğitim ve Öğretim Planlaması Uzmanı: 

Bu pozisyonda çalışabilmek için ilgili alanda lisans derecesine sahip olmak ve pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. 

Finans Uzmanı: 

Finans alanında deneyime sahip olmak ve en az lisans mezunu olmak gereklidir. 

Ofis Yöneticisi: 

İşletme veya benzeri bir alanda lisans derecesine sahip olmak ve sekreterlik deneyimine sahip olmak aranabilir. 

Yazılım Geliştirici: 

Bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda lisans mezunu olmak ve yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak gerekmektedir. 

Teknik Destek Uzmanı: 

Bilgisayar veya bilgisayar mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve teknik destek deneyimine sahip olmak gerekmektedir.

SYDV PERSONEL MAAŞLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personel maaşları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak, SYDV personeli kamu personeli maaşlarına tabi olup ek yan haklar da sağlanmaktadır.

SYDV personel alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekmektedir. Ayrıca, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma, KPSS sonuç belgesi, sabıka kaydı, sağlık raporu gibi belgeler de istenebilir. Başvurular, ilanlarda belirtilen yöntemlerle yapılabilir.

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