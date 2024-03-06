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Aile Bakanlığı masabaşı çalışacak personel arıyor! Büro memuru başvuruları açıldı

İş arayışında olanlara müjdeli haber gelirken Aile Bakanlığı için başvurular başladı. 8 bin personel alımı için şartlar tek tek açıklandı. Ön lisans ve lisans mezunu olan herkesin başvuruda bulunabileceği ilan detayları...

Yayın Tarihi: 06.03.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 08:03
Aile Bakanlığı masabaşı çalışacak personel arıyor! Büro memuru başvuruları açıldı

ASHB 384 büro personel alımı için vatandaşlar araştırmalara girerken kadın ve erkek adaylar başvuru yapmak için araştırmalara başladı. Kamuya KPSS ve KPSS şartsız işçi alımı gerçekleşirken şartlar haberimizde yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almıyor olmak
-657 sayılı kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasına uygunluk
-Hizmet sözleşmesi esaslarına karşılık olarak aykırı hareket etmesinden dolayı feshedilmiş ya da sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile hariç sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi.
ASHB

384 büro personel alımı
BAŞVURU DETAYLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı büro personel alım başvuruları 21 Şubat ve 11 Mart tarihinde yapılırken işlemler e devlet üzerinden tamamlanacaktır.

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