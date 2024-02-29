Bist 100
9.193,69 1%
DOLAR
31,23 0,09%
EURO
33,84 -0,08%
ALTIN
2.042,3 0,59%

Aile Bakanlığı mülakatı kaldırdı! Yüksek maaş ile farklı illerde kadın/erkek temizlik görevlisi alım ilanı açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mülakat gerektirmeyen ve farklı illerde istihdam sağlayacak 471 temizlik görevlisi alımı duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 17:20
Aile Bakanlığı mülakatı kaldırdı! Yüksek maaş ile farklı illerde kadın/erkek temizlik görevlisi alım ilanı açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Büyük Fırsat: 471 Temizlik Görevlisi Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu sektöründe istihdam yaratmaya devam ediyor. Bakanlık, geniş kapsamlı bir personel alım kampanyası başlatarak, mülakat olmadan 471 temizlik görevlisi pozisyonu için başvuruları kabul edeceğini duyurdu.

personel alımı

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLLERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI VE BAŞVURU DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel alımı sürecini devam ettiriyor. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, mülakat şartı olmadan farklı illerde istihdam edilmek üzere 471 temizlik görevlisi alımı yapılacağı belirtiliyor. Bu yazıda, söz konusu personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verilecek. İşte illere göre kontenjan dağılımı ve genel şartlar:

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurulan sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim düzeyinde mezun olmak ve bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen şartı sağlıyor olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puan almış olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM BAŞVURU ADRESi

İlana başvurular, E-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

TIKLA BAŞVUR

İLGİLİ HABERLER

Kovaları Mart 2024’te Para, iş ve aşkta neler bekliyor? İşte Kova burçları için tavsiyeler!

Kovaları Mart 2024’te Para, iş ve aşkta neler bekliyor? İşte Kova burçları için tavsiyeler!

Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler

Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler

Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor

Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor

Amazon Prime Gaming Mart ayında ücretsiz vereceği 8 oyun belli oldu! 700 ₺ değerindeki oyunlar bedava

Amazon Prime Gaming Mart ayında ücretsiz vereceği 8 oyun belli oldu! 700 ₺ değerindeki oyunlar bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı
2
780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de
3
Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar
4
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir
5
Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor
6
En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı
7
Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli

Kovaları Mart 2024’te Para, iş ve aşkta neler bekliyor? İşte Kova burçları için tavsiyeler!

Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı

Mart Ayında Aşk Kapıyı Çalacak! Bu 3 Burç Aşkın Tadını Çıkaracak

Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

Amazon Prime Gaming Mart ayında ücretsiz vereceği 8 oyun belli oldu! 700 ₺ değerindeki oyunlar bedava

Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor

Kişilik Testi: Seçtiğiniz Hamster Sizi Anlatıyor! Karakteriniz Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler

Yay ve Yükselen Yay burcu, Satürn’ün 4. evinizdeki geçişi hayatınızı nasıl etkiliyor?

Salçanın küflenmesini engelleyen püf noktası! İçine ekleyince haftalarca bir şey olmuyor

Akrep ve Yükselen Akrepler: Bu hafta ilişkilerinizde dikkatli olun! İşte Akrepler için tavsiyeler

Terazi Burçları, gizli konularla yüzleşiyor! İşte Terazi burçlarına tavsiyeler..