Aile Bakanlığı mülakatı kaldırdı! Yüksek maaş ile farklı illerde kadın/erkek temizlik görevlisi alım ilanı açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Büyük Fırsat: 471 Temizlik Görevlisi Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu sektöründe istihdam yaratmaya devam ediyor. Bakanlık, geniş kapsamlı bir personel alım kampanyası başlatarak, mülakat olmadan 471 temizlik görevlisi pozisyonu için başvuruları kabul edeceğini duyurdu.





TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLLERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI VE BAŞVURU DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel alımı sürecini devam ettiriyor. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, mülakat şartı olmadan farklı illerde istihdam edilmek üzere 471 temizlik görevlisi alımı yapılacağı belirtiliyor. Bu yazıda, söz konusu personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verilecek. İşte illere göre kontenjan dağılımı ve genel şartlar:

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurulan sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim düzeyinde mezun olmak ve bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen şartı sağlıyor olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puan almış olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM BAŞVURU ADRESi

İlana başvurular, E-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

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