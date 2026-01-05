DOLAR
AK Parti Adıyaman'da Üye Sayısı 84 bin 842'ye Yükseldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, iki ayda 10 bin 505 yeni üyeyle ildeki üye sayısının 74 bin 337'den 84 bin 842'ye çıktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:04
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, düzenlediği basın toplantısında partiye yönelik üye artış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Teşkilat çalışmaları ve gönül seferberliği

Çadır, yaklaşık iki ay önce il başkanlığı görevine atanmasının ardından teşkilat çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bu süreçte Gönül seferberliği anlayışıyla sahaya indiklerini ifade eden Çadır, Tüm teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımızla birlikte AK Partimize yeni üyeler kazandırmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Allah’a hamdolsun ki hedeflerimizi aşarak çok kısa sürede tarihi bir eşiği geride bıraktık dedi.

Sahada vatandaşlarla birebir temas kurduklarını vurgulayan Çadır, hane ziyaretleri, esnaf buluşmaları, mahalle toplantıları ve köy ziyaretlerinde vatandaşların umut, beklenti ve ihtiyaçlarının AK Parti’de karşılık bulduğunu bildirdi. Kurulan gönül bağının üye kayıtlarıyla resmileştiğini ve böylece daha güçlü, organik bir ilişkinin tesis edildiğini söyledi.

18 Ekim 2025 itibarıyla 74 bin 337 olan üye sayımızı, iki ay içerisinde 10 bin 505 yeni üye kaydıyla 84 bin 842’ye çıkardık. Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026’da açıklanan resmi verilere göre de AK Parti Adıyaman teşkilatımızın üye sayısı 84 bin 842 olarak tescillenmiştir ifadelerini kullandı.

Yeni üye kayıtlarının halen devam ettiğini belirten Çadır, kış ve yaz dönemlerinde sahadaki çalışmaların daha da yoğunlaştırılacağını, teşkilatın motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Üye seferberliği kapsamında sahada özveriyle çalışan milletvekillerine, il ve ilçe teşkilatlarına, kadın ve gençlik kollarına, belediye başkanlarına, meclis üyelerine, mahalle ve köy temsilcilerine teşekkür etti.

Türkiye genelindeki tablo

Toplantının devamında Türkiye genelindeki üye sayılarına da değinen Çadır, Yargıtay Başkanlığı’nın 2 Ocak 2026 tarihli verilerine göre AK Parti’nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301’e ulaştığını söyledi. Bu artışın sahaya dayalı siyaset anlayışının ve güçlü toplumsal karşılığın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Çadır, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti, kapalı salonlardan değil, milletin içinde siyaset yapmıştır. Açıklanan üye artışı, bu anlayışa ve liderliğe duyulan güvenin açık bir göstergesidir dedi.

Çadır, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden AK Parti’nin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışını sürdüreceğini vurgulayarak, basın toplantısına katılan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

