ASAT'tan Antalya'ya 500 milyon TL'lik Kanalizasyon ve Asfalt Yatırımı

ASAT'tan Antalya'da kapsamlı altyapı hamlesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, kent genelinde uzun süredir ihtiyaç duyulan altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla hayata geçirdiği kapsamlı kanalizasyon yatırımlarında önemli bir aşamaya geldi. Yaklaşık 500 milyon TL bütçeyle yürütülen çalışmalar kapsamında kanalizasyon imalatları tamamlanan bölgelerde, asfalt yenileme çalışmalarına da başlandı.

Proje kapsamı

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince Antalya il merkezinde 5 ilçede 28 mahalleyi kapsayan proje kapsamında, çapları 200 mm ile 600 mm arasında değişen toplam 80 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Proje çerçevesinde bugüne kadar Aksu, Kemerağzı, Kepez, Aktoprak, Altıayak, Altınova Düden, Altınova Orta, Altınova Sinan, Ayanoğlu, Aydoğmuş, Demirel, Göçerler, Menderes, Şelale, Varsak Karşıyaka, Fatih, Varsak Esentepe, Konyaaltı ve Zümrüt mahallelerinde toplam 56 bin 380 metre kanalizasyon şebekesi ve parsel hattı tamamlandı.

Bozulan yollar modern asfaltla yenileniyor

Kanalizasyon imalatlarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda, altyapı çalışmaları sonrasında oluşan bozulmaların giderilmesi amacıyla zemin iyileştirme, reglaj ve sıkıştırma işlemleri titizlikle yürütülüyor. Bu işlemlerin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yollar yeniden modern ve güvenli bir görünüme kavuşturuluyor. Çalışmalar, trafik akışını en az etkileyecek şekilde planlanırken, yaya ve araç güvenliği ön planda tutuluyor. Böylece altyapı çalışmaları nedeniyle geçici olarak bozulan yollar kısa sürede yenileniyor.

Yetkili açıklaması

Çalışmaları yerinde inceleyen ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, altyapı yatırımlarını yalnızca teknik bir çalışma olarak değil, bütüncül bir hizmet anlayışıyla ele aldıklarını vurguladı. Gülebay, "Antalya’nın artan nüfusu ve gelişen yerleşim alanları doğrultusunda altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kanalizasyon çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için asfalt çalışmalarını da hızla hayata geçiriyoruz. Amacımız, kalıcı ve sürdürülebilir altyapının yanı sıra, üstyapısı tamamlanmış, konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmaktır" dedi.

ASAT Genel Müdürlüğü, planlanan takvim doğrultusunda kanalizasyon ve asfalt çalışmalarını etaplar halinde sürdürerek, proje kapsamındaki tüm mahallelerde altyapı ve üstyapıyı birlikte tamamlamayı hedefliyor.

