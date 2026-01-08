Eskişehir'de Fırtına Çankaya Mahallesi'nde Maddi Hasara Yol Açtı

Eskişehir'deki şiddetli fırtına, Çankaya Mahallesi'nde çatılara, ağaçlara ve reklam panolarına zarar vererek mahallede maddi hasara neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:00
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Eskişehir'de etkili olan fırtına, kentin yüksek kesiminde bulunan Çankaya Mahallesi'nde ciddi maddi hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarın hızıyla binaların çatıları yerinden koptu, cadde ve sokaklarda çok sayıda ağaç ile çöp kovası devrilerek çevreye savruldu.

Fırtına mahalledeki belirli kesimlerde de etkisini gösterdi ve reklam panolarının devrilmesine neden oldu.

Bölgede yaşanan olumsuzluklar üzerine açıklama yapan Çankaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Dağ, vatandaşların can güvenliği için gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini belirtti. Muhtar Dağ, dışarı çıkmak zorunda kalanların ise uçma ve devrilme riskine karşı bina saçakları ile ağaç diplerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

