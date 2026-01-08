Muğla'da Uyuşturucuya Geçit Yok: Zabıta ve Güvenliğe Başkan Aras'tan Ödül

Muğla'da zabıta ve özel güvenlik ekipleri, Menteşe Otogarı’nda şüpheliyi bildirdi; aranan şahıs yakalandı, Başkan Aras ekipleri çiçek ve hediyeyle onurlandırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:04
Terminaldeki dikkat, aranan şahsın yakalanmasını sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Özel Güvenlik ekipleri, Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde görev başındayken hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı ve durumu emniyet birimlerine bildirdi.

Zabıta noktasında yapılan kontrolde, şüphelinin üzerinde özel bir kağıda emdirilmiş yüksek miktarda uyuşturucu madde tespit edildi. Emniyet birimleri, şahsın uyuşturucu madde satışı suçundan hüküm giydiğini ve cezaevine teslim olmadığı için arandığını belirledi. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Başarılı çalışmanın ardından Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zabıta ve özel güvenlik personelini makamında ağırladı. Başkan Aras, ekiplerin kamu güvenliğine sağladığı katkıyı vurgulayarak personele çiçek ve hediyeler takdim etti.

Başkan Aras: "27 Aralık 2025 tarihinde Menteşe Otogarı’nda görev yapan zabıta ve güvenlik ekiplerimiz dikkatleri ve görev bilinçleri sonucu şüpheli davranan bir şahsı fark ederek polis ekiplerine haber veriyorlar ve narkotik ekipleri olaya müdahale ediyor ve şahıs yakalanıyor. Ceza evinden kaçtığı bilinen şahsın üzerinden yaklaşık 10 bin defa kullanabilecek uyuşturucu bir madde çıkıyor. Neyse ki zabıta ve güvenlik ekiplerimizin dikkati ve polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahıs yakalandı. Bizler de görev bilinci ve dikkatleri için ekiplerimizi makamımızda ağırlayarak teşekkür ettik. Ekiplerimizin kuralsızlığa ve yasa dışılığa karşı görevlerini gerçekleştirmeleri sonucu, belki de binlerce çocuğumuz, gencimiz kurtuldu. Tüm ekiplerimize tekrar teşekkür ediyorum"

Ekiplerin dikkati sayesinde gerçekleştirilen operasyon, bölge güvenliğine katkı sağlarken, yetkililer benzer olaylarda vatandaşların ve personelin uyanık olmasının önemine dikkat çekti.

