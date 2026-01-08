Vali Şıldak 'Umuda Kapı Açıyorum' Projesiyle Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:05
Şanlıurfa, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleyi toplum desteğiyle örnek bir model olarak uyguluyor. Şanlıurfa’da madde bağımlılığından kurtuluş için Vali Hasan Şıldak tarafından başlatılan mücadele sonuçlarını vermeye devam ediyor.

Proje katılımcıları başkalarını da projeye davet ediyor

Vali Hasan Şıldak’ın bağımlılıktan kurtulma kararlılığı gösterebilenlerin tedavileri için başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" adlı projeye katılanların sayısı her geçen gün artıyor. Projeye başvurarak tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini başarıyla tamamlayanların, çevrelerinde tanıdıkları başka bağımlıları projeye dahil etmeleri üzerine yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Bu kapsamda Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile iki aile ziyareti daha gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, bağımlı kişilerin özel ilgi ve samimi desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Vali Şıldak, yaklaşık bir yıl süren arınma ve iyileşme sürecini tamamlamış 43 yaşındaki bir vatandaşı evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Sohbette madde kullanımına başlamalarından tedavi olmaya karar vermelerine kadar yaşamlarındaki dönüşümü anlatan bireylere projeye katıldıkları için teşekkür eden Vali Şıldak, tedavi gören kişilerin başka bağımlıları da ikna ederek projeye dahil etmelerinin önemine değindi.

Vali Şıldak'ın açıklaması:

"Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum projemiz toplumumuzun her kesiminde artık kabul gören, bilinen, giderek yaygınlaşan, 500’ün üzerinde vatandaşımızın başvuru yaptığı ve halen de 50 civarında vatandaşımızın tedavisinin, rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü bir aşamadayız. Bugün de yine bir ailemizin misafiriyiz. Ailemizde yaşayan bir gencimiz maalesef madde kullanıyordu ve bu şekilde hayatın bütün güzelliklerinden uzak. Aslında ailesine de yansıyan olumsuzluklarla baş etmek durumunda kalıyor. Fakat projemizde bir yıl boyunca rehabilitasyon, tedavi süreçlerini başarıyla tamamlayıp iyileşmiş olan bir başka gencimizin önerisiyle projeye onu bugünden itibaren dahil ediyoruz. Ben öncelikle kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Bu umut ve güzellik dolu günleri 2026’da çok daha sık yaşayacağız"

Mahalle buluşmaları ve ziyaretler devam edecek

Vali Şıldak, aile ziyaretlerine ve mahalle buluşmalarına 2026 yılı boyunca devam ederek her ortamda bağımlılıkla mücadeleyi anlatacaklarını bildirdi.

