Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Edirne'de sağanak sonrası yollar suyla kaplandı; altyapı yetersizliği sürücüler, yolcular ve esnafı mağdur etti, vatandaş belediyeye tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:08
Edirne'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından kent genelinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bozuk ve altyapısı yetersiz yollar nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Altyapı yetersizliği ve araç hasarları

Şehir merkezindeki ana arterler yağışla birlikte suyla kaplanırken bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çukurlu yollarda suyun etkisiyle otomobillerde maddi hasarlar meydana geldi, çukura giren araçların lastikleri patladı ve bazı sürücüler lastiklerini yol kenarında değiştirmek zorunda kaldı.

Aracı zarar gören bir vatandaş belediyeye sert tepki göstererek "Çukur değil bebek mezarı" sözleriyle duruma isyan etti. Vatandaşlar, yolların tamamen suyla kaplanması nedeniyle Edirne Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Otogarda mağduriyet

Sağanak yağıştan Edirne Otogarı da etkilendi. Otogar çevresinde ve bazı bölümlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle yolcular ve esnaf mağduriyet yaşadı; ulaşım ve ticari faaliyetler aksadı.

Vatandaş talepleri

Kent genelinde ortaya çıkan manzara nedeniyle vatandaşlar duruma tepki gösterip "Edirne değil Venedik" ifadelerini kullandı. Her yağışta benzer görüntülerin tekrarlandığını belirten halk, altyapı ve yol sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesini talep ediyor.

