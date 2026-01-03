AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım huzurevi sakinleriyle buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti ve çift, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek onların hal ve hatırlarını sordu.

Ziyarette verilen mesajlar

Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı; büyüklerin tecrübelerinin önemine dikkat çekildi ve onların dualarına talep edildi. Huzurevi sakinleriyle kurulan sıcak iletişim, duygulu anlara sahne oldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diledik. Dualarıyla güç bulduğumuz büyüklerimizle bir araya gelmek bizim için çok kıymetliydi" dedi.

