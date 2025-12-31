AK Parti Bilecik’te İl Yönetim Kurulu Toplantısı ve Serkan Yıldırım’a Doğum Günü Sürprizi

AK Parti Bilecik’te İl Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti Bilecik’te Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantı, AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı’nın katılımıyla AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında yapıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Doğum Günü Sürprizi ve Başkanın Teşekkürü

Toplantının ardından İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım için bir doğum günü sürprizi hazırladı ve Yıldırım’ın doğum günü kutlandı.

İl Başkanı Yıldırım, yapılan sürpriz dolayısıyla İl Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, yılbaşı süresince alınacak tedbirlere de değindi.

Yıldırım, "İl Yönetim Kurulu üyelerimizin doğum günüm vesilesiyle hazırladıkları nazik ve anlamlı sürpriz için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

