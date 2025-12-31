DOLAR
Cemil Demirel Pınarbaşı'nda Çocuklara Kışlık Mont Dağıttı

Kayseri iş insanı Cemil Demirel, Pınarbaşı ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont dağıtarak dayanışma örneği gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:52
Kayseri iş insanından kırsal mahallelerde dayanışma örneği

Kayseri ve bölgesinde hayırseverliği ile tanınan iş insanı Cemil Demirel, Pınarbaşı ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık mont dağıttı.

Demirel, çalışmayı değerlendirirken: "Böylesine güzel bir çalışmaya vesile olmak benim ve ailem için güzel bir duygu. Burada el uzattığımız küçük bedenleri ısıtabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Demirel ayrıca Atatürk'ün gençlere dair sözünü hatırlatarak gençlerin önemine vurgu yaptı: "Gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız".

Cemil Demirel, "Tüm öğrencilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar; sağlıklı, mutlu huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.

Kışlık mont dağıtımının ardından çocuklar ve aileleri yapılan bu anlamlı yardım için Cemil Demirel'e teşekkür etti. Sıcak giysilere kavuşan çocukların yüzlerindeki mutluluk, yardımın değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

