Haliliye Belediyesi Karla Mücadelede Sahada: Ulaşım Aksamadı

Haliliye Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla kent genelinde ulaşımın aksamamasını sağladı; ekipler gece buzlanmasına karşı da teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:08
Haliliye Belediyesi Karla Mücadelede Sahada: Ulaşım Aksamadı

Haliliye Belediyesi karla mücadelede sahada

Haliliye Belediyesi ekipleri, son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanmaya karşı kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin amacı, ulaşımın aksamamasını sağlamak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak.

Çalışmaların ayrıntıları

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak ana arterler ve mahalle içi güzergâhların açık tutulması için görev başında bulunuyor. Gece saatlerinde artan buzlanmaya karşı özel önlem alan ekipler, kritik noktalarda müdahalelerini sürdürüyor.

Kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için iş makineleriyle yapılan müdahaleler devam ederken, acil durumlara karşı ekipler teyakkuz halinde tutuluyor. Belediye koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sayesinde ilçe genelinde ciddi bir ulaşım aksaması yaşanmadı.

Yapılan müdahaleler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı; halk, ekiplerin hızlı ve özverili çalışmasının günlük yaşamı kolaylaştırdığını belirtti.

Belediye yetkilileri, kar yağışının devam etme ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini vurgulayarak vatandaşlardan buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve muhtemel olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi. Haliliye Belediyesi, kış şartlarına karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini ilan etti.

