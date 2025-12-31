DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Mersin'de Kar: Çamlıyayla ve Toroslar Beyaza Büründü

Mersin'in yüksek rakımlı ilçelerinde gece yarısından itibaren etkili olan kar, Çamlıyayla ve Toroslar eteğindeki kırsal mahalleleri beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:05
Mersin'de Kar: Çamlıyayla ve Toroslar Beyaza Büründü

Mersin'de Kar Etkili Oldu: Çamlıyayla ve Toroslar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Akdeniz kıyısındaki Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösterdi. Gece yarısından itibaren birçok ilde olduğu gibi Çamlıyayla ilçe merkezi ile Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinin Toroslar eteklerindeki kırsal mahalleleri beyaza bürüdü.

Kırsal Mahallelerde Kartpostallık Görüntüler

Çamlıyayla ilçesinde sabaha karla uyanan vatandaşlar, yaz aylarının sıcak günlerini kar topu oynayarak telafi etti. Kar örtüsü bölgeyi tamamen beyaza boyarken ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler sundu.

Erdemli ilçesine bağlı, bin 200 rakımın üstündeki Akpınar, Evdilek, Güneyli, Toros ve Sorgun başta olmak üzere Toros dağlarının eteklerindeki kırsal mahallelerde de kar örtüsü etkili oldu. Bölgedeki evleri örten kar, eşsiz manzaralar oluşturdu; karın yer yer bazı bölgelerde 15 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Vatandaşlar Memnun

Çamlıyayla'ya beklenen kar yağışının geldiğini ve çok güzel yağdığını belirten Mehmet Taş, yılbaşına karla girecekleri için mutlu olduklarını ifade etti. İlçe sakinlerinden Mehmet Toksöz ise karla birlikte bereketin geldiğini söyledi.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşım ve olası çığ riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

MERSİN'İN YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. ÇAMLIYAYLA İLÇESİ KARLA KAPLANIRKEN...

MERSİN'İN YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. ÇAMLIYAYLA İLÇESİ KARLA KAPLANIRKEN, TOROS DAĞLARININ ETEĞİNDEKİ ERDEMLİ İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL MAHALLELER DE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

MERSİN'İN YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. ÇAMLIYAYLA İLÇESİ KARLA KAPLANIRKEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları