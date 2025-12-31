Mersin'de Kar: Çamlıyayla ve Toroslar Beyaza Büründü

Mersin'de Kar Etkili Oldu: Çamlıyayla ve Toroslar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Akdeniz kıyısındaki Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösterdi. Gece yarısından itibaren birçok ilde olduğu gibi Çamlıyayla ilçe merkezi ile Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinin Toroslar eteklerindeki kırsal mahalleleri beyaza bürüdü.

Kırsal Mahallelerde Kartpostallık Görüntüler

Çamlıyayla ilçesinde sabaha karla uyanan vatandaşlar, yaz aylarının sıcak günlerini kar topu oynayarak telafi etti. Kar örtüsü bölgeyi tamamen beyaza boyarken ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler sundu.

Erdemli ilçesine bağlı, bin 200 rakımın üstündeki Akpınar, Evdilek, Güneyli, Toros ve Sorgun başta olmak üzere Toros dağlarının eteklerindeki kırsal mahallelerde de kar örtüsü etkili oldu. Bölgedeki evleri örten kar, eşsiz manzaralar oluşturdu; karın yer yer bazı bölgelerde 15 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Vatandaşlar Memnun

Çamlıyayla'ya beklenen kar yağışının geldiğini ve çok güzel yağdığını belirten Mehmet Taş, yılbaşına karla girecekleri için mutlu olduklarını ifade etti. İlçe sakinlerinden Mehmet Toksöz ise karla birlikte bereketin geldiğini söyledi.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşım ve olası çığ riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

