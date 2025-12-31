Şanlıurfa'da Karla Mücadele Sürüyor: Toplu Taşıma 31 Aralık-1 Ocak Ücretsiz

Şanlıurfa'da karla mücadele sürüyor

Şanlıurfa genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları ve kırsal güzergahlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Gülpınar koordinasyonunda yoğun çalışma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın koordinesinde hareket eden ekipler, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolların ulaşıma açık tutulması için sahada aktif görev yapıyor. Kent merkezi ve kırsal alanlar dahil farklı noktalarda konuşlandırılan araçlar ve personel, gece gündüz esasına göre yol açma ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ekipler anlık müdahaleler gerçekleştiriyor; yolların sürekli açık tutulması hedefleniyor.

Ücretsiz toplu taşıma ve sürücü uyarısı

Gülpınar’ın talimatıyla, vatandaşların güvenli ve rahat ulaşım sağlaması amacıyla 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama sayesinde vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanmadan yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarırken, şehir içi ulaşımda toplu taşımayı tercih etme çağrısında bulundu.

