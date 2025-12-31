DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 24 Saat Karla Mücadele Ediyor

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'teki yoğun kar yağışına karşı Fen İşleri, Temizlik ve Zabıta ekipleriyle 24 saat esasına göre ana arterler, kaldırımlar ve kritik noktalarda karla mücadele yürütüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:05
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 24 Saat Karla Mücadele Ediyor

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 24 Saat Karla Mücadele Ediyor

Gaziantep’i etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Şahinbey Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta ana arterler olmak üzere mahalle yolları, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde yoğun çalışma yürütüyor.

Kar yağışıyla sahaya inen ekipler, yolların açık tutulması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat esasına göre gerçekleştiriyor. Özellikle hastane, okul, kamu kurumları ve toplu taşıma güzergâhları öncelikli noktalar olarak belirlenmiş durumda.

'Ekiplerimiz 24 saat görev başında'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, 'Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Özellikle sürücülerimizden kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Hem kendi can güvenlikleri hem de trafik akışının aksamaması için bu konu büyük önem taşıyor' dedi.

Vatandaşlar, ana yolların açık tutulması ve kaldırımların temizlenmesi sayesinde, özellikle yaşlılar ve çocuklar için güvenli bir ortamın sağlandığını belirterek Şahinbey Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Belediye, kar yağışının devam etme ihtimaline karşı ekip ve ekipmanlarını teyakkuzda tutarken, vatandaşların olumsuzlukları belediyenin çağrı merkezleri üzerinden bildirebilecekleri ifade edildi.

ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK...

ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMININ OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN İLK ANDAN İTİBAREN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. FEN İŞLERİ, TEMİZLİK İŞLERİ VE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ BAŞTA ANA ARTERLER OLMAK ÜZERE MAHALLE YOLLARI, KALDIRIMLAR VE YAYA GEÇİTLERİNDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNLÜK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları