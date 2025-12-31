Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 24 Saat Karla Mücadele Ediyor

Gaziantep’i etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Şahinbey Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta ana arterler olmak üzere mahalle yolları, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde yoğun çalışma yürütüyor.

Kar yağışıyla sahaya inen ekipler, yolların açık tutulması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat esasına göre gerçekleştiriyor. Özellikle hastane, okul, kamu kurumları ve toplu taşıma güzergâhları öncelikli noktalar olarak belirlenmiş durumda.

'Ekiplerimiz 24 saat görev başında'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, 'Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Özellikle sürücülerimizden kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Hem kendi can güvenlikleri hem de trafik akışının aksamaması için bu konu büyük önem taşıyor' dedi.

Vatandaşlar, ana yolların açık tutulması ve kaldırımların temizlenmesi sayesinde, özellikle yaşlılar ve çocuklar için güvenli bir ortamın sağlandığını belirterek Şahinbey Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Belediye, kar yağışının devam etme ihtimaline karşı ekip ve ekipmanlarını teyakkuzda tutarken, vatandaşların olumsuzlukları belediyenin çağrı merkezleri üzerinden bildirebilecekleri ifade edildi.

