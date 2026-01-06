AK Parti Bilecik Teşkilatı İl Genel Meclisi ile Toplandı

AK Parti Bilecik teşkilatı, İl Genel Meclisi üyeleriyle Bilecik AK Parti İl binasında bir araya geldi; yerel yönetim çalışmaları ve hizmet odaklı projeler konuşuldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:21
AK Parti Bilecik teşkilatı, İl Genel Meclisi üyeleriyle Bilecik AK Parti İl binasında bir araya geldi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve İl Yerel Yönetimler Başkanı Zeki Kayadelen katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda yerel yönetim çalışmaları ve hizmet odaklı projeler ele alındı. Üyeler yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaparak sahada karşılaşılan ihtiyaç ve öncelikleri paylaştı.

Serkan Yıldırım toplantıya ilişkin, Milletimizin beklentisini bilen, sahayı okuyan ve hizmeti merkeze alan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz dedi.

