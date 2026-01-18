Silivri Beyaza Büründü: Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

İstanbul’daki kar yağışı Silivri’yi beyaza bürüdü; sahil şeridinde evlerin çatısı ve bağlı tekneler havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:11
Havadan gelen beyaz görüntüler sahili süslüyor

İstanbulu etkisi altına alan kar yağışı, Silivride beyaz bir örtü oluşturdu. Öğle saatlerinde başlayan kar, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Sahil şeridinde kartpostallık görüntüler oluştu; evlerin çatıları karla kaplanırken, sahilde bağlı teknelerin üzerleri de beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar yağışı, havadan çekilen görüntülerle görsel bir şölen sundu ve bölgedeki kış manzaralarını ortaya çıkardı.

