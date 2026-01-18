Silivri Beyaza Büründü: Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

Havadan gelen beyaz görüntüler sahili süslüyor

İstanbulu etkisi altına alan kar yağışı, Silivride beyaz bir örtü oluşturdu. Öğle saatlerinde başlayan kar, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Sahil şeridinde kartpostallık görüntüler oluştu; evlerin çatıları karla kaplanırken, sahilde bağlı teknelerin üzerleri de beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar yağışı, havadan çekilen görüntülerle görsel bir şölen sundu ve bölgedeki kış manzaralarını ortaya çıkardı.

SİLİVRİ BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI: KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ