Aşağı Koçaklar Mezarlığı'na bin 200 metrelik çevre duvarı ile güvenlik sağlandı

Aşağı Koçaklar Mezarlığı güvenli hale getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla, Sarıgöl ilçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi mezarlığının çevre duvarları yenilendi. Yaklaşık bin 200 metrelik yeni duvarlarla mezarlık alanı daha güvenli ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde yürütüldü. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Yaşar Selcan, ilgili kurum müdürleri ve mahalle muhtarı alanda incelemelerde bulundu.

Açıklamalar

Tahsin Akdeniz: "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile Aşağı Koçaklar Mahallemizin mezarlığının çevre duvarını yeniledik. Daha sağlam ve güvenli bir yapı oluşturduk. Benim nazarımda ölüsüne saygısı olmayanın dirisine de saygısı olmaz. Göreve geldiğim ilk günlerde bu konuyu müdürlerimizle paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediyemizden destek talep ettik. Malzemelerin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını, işçiliğin ise Sarıgöl Belediyesi olarak tarafımızdan yapılmasını teklif ettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bu ricamızı geri çevirmedi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından kabir kazma ve cenaze nakil ücretlerinin alınmaması da vatandaşlarımız için önemli bir hizmettir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Yaşar Selcan: "Mezarlık alanında yapılan incelemelerin ardından fizibilite raporu hazırlandı. Yapılacak işler, kullanılacak malzemeler ve ustalık hizmetleri belirlendi. Sarıgöl Belediyemiz ile iş birliğinde yürütülen çalışmada malzemelerin büyük bir kısmı Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılandı. Yaklaşık bin 200 metrelik çevre duvarı tamamen yenilenerek mezarlık alanı daha sağlıklı ve güvenli hale getirildi. 17 ilçemizde, 3 bine yakın mezarlığımızda temizlik, bakım, onarım ve tel örgü çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

Ercan Akdeniz: "Mahalle merkezimizde iki mezarlık bulunuyor ve bunlardan biri oldukça kötü durumdaydı. Bu nedenle yapılan çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Manisa Büyükşehir Belediyemize ve Sarıgöl Belediyemize mahallem adına teşekkür ediyorum. Mezarlığımız mahallemize yakışmayan izbe bir görüntüye sahipti. Yapılan çalışmayla birlikte çok güzel ve yerinde bir hizmet hayata geçirildi"

