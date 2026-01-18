Kastamonu Cide Döngelce'de Kar Mağduriyeti: 75 Yaşındaki Sezai Ünlü Hastaneye Ulaştırıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesi Döngelce köyünde yolu karla kapanan 75 yaşındaki Sezai Ünlü, 112 ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ve itfaiye desteğiyle ambulansla hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:08
Kastamonu Cide Döngelce'de Kar Mağduriyeti: 75 Yaşındaki Sezai Ünlü Hastaneye Ulaştırıldı

Kastamonu Cide Döngelce'de Kar Mağduriyeti: 75 Yaşındaki Sezai Ünlü Hastaneye Ulaştırıldı

112 ihbarı ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla hasta güvenli şekilde sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Döngelce köyünde rahatsızlanan 75 yaşındaki Sezai Ünlü'nün yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri, Bartın İl Özel İdaresi ekiplerinden yol açma desteği talep etti. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından ambulans köye ulaşabildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan hasta, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE KAR SEBEBİYLE YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN...

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE KAR SEBEBİYLE YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN ÇABASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
2
İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi
3
Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı
4
Mardin'de Kar Yağışı Ulaşımı Zora Soktu: Sürücülere Uyarı
5
Diyarbakır Çınar'da Peçeli Baykuş Ahıra Sığındı
6
Eskişehirspor Sevdalısı Emniyet Müdürü Fatih Terzi Uğurlandı
7
Bayburt Üzengili'de Çığın 33. Yılı: 59 Şehit ve Hatice Karaaslan Dualarla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları