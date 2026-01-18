Kastamonu Cide Döngelce'de Kar Mağduriyeti: 75 Yaşındaki Sezai Ünlü Hastaneye Ulaştırıldı
112 ihbarı ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla hasta güvenli şekilde sevk edildi
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Döngelce köyünde rahatsızlanan 75 yaşındaki Sezai Ünlü'nün yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri, Bartın İl Özel İdaresi ekiplerinden yol açma desteği talep etti. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından ambulans köye ulaşabildi.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan hasta, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye kaldırıldı.
