Kırıkkale'de Buzlanmaya Karşı Yol Tuzlama Çalışması

Kırıkkale Belediyesi, hafif kar sonrası muhtemel buzlanmaya karşı ana arterler, kavşaklar, yokuşlar ve köprülerde tuzlama çalışması yaptı; çalışmalar hava durumuna göre sürecek.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:05
Kırıkkale Belediyesi, kentte etkili olan hafif kar yağışının ardından muhtemel buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın Kapsamı

Ekipler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücü ve yayalar için risk oluşturabilecek bölgelerde çalışma yaptı. Ana arterler başta olmak üzere kavşaklar, yokuşlar, köprü geçişleri ve yoğun kullanılan güzergahlarda tuzlama uygulandı.

Çalışmaların özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı planlandığı bildirildi. Ekiplerin, hava durumuna bağlı olarak tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

