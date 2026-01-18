Kırıkkale'de Buzlanmaya Karşı Yol Tuzlama Çalışması

Kırıkkale Belediyesi, kentte etkili olan hafif kar yağışının ardından muhtemel buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın Kapsamı

Ekipler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücü ve yayalar için risk oluşturabilecek bölgelerde çalışma yaptı. Ana arterler başta olmak üzere kavşaklar, yokuşlar, köprü geçişleri ve yoğun kullanılan güzergahlarda tuzlama uygulandı.

Çalışmaların özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı planlandığı bildirildi. Ekiplerin, hava durumuna bağlı olarak tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

