Muş’ta 181 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta yoğun kar yağışı sonucu 181 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmama uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:43
Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı — Ekipler aralıksız çalışıyor

Muş’ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle kent genelinde 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların yeniden açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Yapılan müdahaleler kapsamında şu ana kadar 38 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmaların kapalı kalan diğer köy yollarında da aralıksız sürdüğü, ekiplerin yoğun mesai yürüttüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara uymaları konusunda uyardı.

