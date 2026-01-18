Bitlis'te Sert Kış: Kukumav Su Çulluğunu Gündüz Avladı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar ve dondurucu soğuk, kukumavın gündüz su çulluğunu avlamasına yol açtı; nadir görüntüler doğanın zorlu koşullarını gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:47
Bitlis'te Sert Kış: Kukumav Su Çulluğunu Gündüz Avladı

Bitlis'te Sert Kış: Kukumav Su Çulluğunu Gündüz Avladı

Yoğun kar ve dondurucu soğuk yaban hayatını etkiledi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk, yaban hayatında alışılmadık av davranışlarını ortaya çıkardı. Objektiflere yansıyan kareler, doğada besin bulmakta zorlanan türlerin normal alışkanlıklarının dışına çıktığını gösterdi.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedilen görüntülerde, normalde gece aktif olan kukumav kuşunun, gündüz saatlerinde karla kaplı arazide su çulluğu ile birlikte görüldüğü belirlendi.

Kayıtlarda kukumavın çulluk kuşunu kar üzerinde pençeleri altında tuttuğu ve avın bir kısmını tükettiği dikkat çekti. Bu sahneler, ağır kış şartlarının türlerin beslenme davranışlarını değiştirdiğine işaret ediyor.

Dr. Cihan Önen görüntülerle ilgili olarak şunları aktardı: "İl ve ilçelerde geniş alanlar karla kaplandı. Bununla birlikte sulak alanların ve sazlıkların büyük bir kısmının donduğunu gözlemledik. Bölgede kukumav kuşunu genellikle gece avlanırken görürdük; ancak su çulluğu gibi bir kuşla beslenmesine ve bunun gündüz gerçekleşmesine tanık olmamıştık. Ağır kış şartlarının bu türlerin beslenme davranışlarını tetiklemiş olabilir. Biz de bu nadir anı Bitlis’in Güroymak ilçesinde görüntüledik"

Belgesel niteliğindeki görüntüler, zorlu kış koşullarının yaban hayatı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor ve ekosistem üzerindeki baskının somut bir örneğini sunuyor.

NORMALDE GECE AKTİF OLAN KUKUMAVIN, GÜNDÜZ SAATLERİNDE KARLA KAPLI ARAZİDE SU ÇULLUĞU İLE BİRLİKTE...

NORMALDE GECE AKTİF OLAN KUKUMAVIN, GÜNDÜZ SAATLERİNDE KARLA KAPLI ARAZİDE SU ÇULLUĞU İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİĞİ GÖRÜLDÜ.

NORMALDE GECE AKTİF OLAN KUKUMAVIN, GÜNDÜZ SAATLERİNDE KARLA KAPLI ARAZİDE SU ÇULLUĞU İLE BİRLİKTE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
2
İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi
3
Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı
4
Mardin'de Kar Yağışı Ulaşımı Zora Soktu: Sürücülere Uyarı
5
Diyarbakır Çınar'da Peçeli Baykuş Ahıra Sığındı
6
Eskişehirspor Sevdalısı Emniyet Müdürü Fatih Terzi Uğurlandı
7
Bayburt Üzengili'de Çığın 33. Yılı: 59 Şehit ve Hatice Karaaslan Dualarla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları