Bitlis'te Sert Kış: Kukumav Su Çulluğunu Gündüz Avladı

Yoğun kar ve dondurucu soğuk yaban hayatını etkiledi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk, yaban hayatında alışılmadık av davranışlarını ortaya çıkardı. Objektiflere yansıyan kareler, doğada besin bulmakta zorlanan türlerin normal alışkanlıklarının dışına çıktığını gösterdi.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedilen görüntülerde, normalde gece aktif olan kukumav kuşunun, gündüz saatlerinde karla kaplı arazide su çulluğu ile birlikte görüldüğü belirlendi.

Kayıtlarda kukumavın çulluk kuşunu kar üzerinde pençeleri altında tuttuğu ve avın bir kısmını tükettiği dikkat çekti. Bu sahneler, ağır kış şartlarının türlerin beslenme davranışlarını değiştirdiğine işaret ediyor.

Dr. Cihan Önen görüntülerle ilgili olarak şunları aktardı: "İl ve ilçelerde geniş alanlar karla kaplandı. Bununla birlikte sulak alanların ve sazlıkların büyük bir kısmının donduğunu gözlemledik. Bölgede kukumav kuşunu genellikle gece avlanırken görürdük; ancak su çulluğu gibi bir kuşla beslenmesine ve bunun gündüz gerçekleşmesine tanık olmamıştık. Ağır kış şartlarının bu türlerin beslenme davranışlarını tetiklemiş olabilir. Biz de bu nadir anı Bitlis’in Güroymak ilçesinde görüntüledik"

Belgesel niteliğindeki görüntüler, zorlu kış koşullarının yaban hayatı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor ve ekosistem üzerindeki baskının somut bir örneğini sunuyor.

NORMALDE GECE AKTİF OLAN KUKUMAVIN, GÜNDÜZ SAATLERİNDE KARLA KAPLI ARAZİDE SU ÇULLUĞU İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİĞİ GÖRÜLDÜ.