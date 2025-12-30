DOLAR
Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri

Afyonkarahisar'daki kar yağışı, Akdağ Tabiat Parkı'nda kartpostallık kış manzaraları oluşturdu; AKÜ ekiplerinin çalışması beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:41
Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri

Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri

Afyonkarahisar'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından, Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından biri olan Akdağ Tabiat Parkı kartpostallık kış manzaralarıyla ziyaretçileri büyüledi.

Karlı ağaçlar, güneşin süzdüğü ışık ve bulutların oluşturduğu harmoni, parka ayrı bir atmosfer kazandırdı. Çekilen görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini ve kışın sunduğu benzersiz estetiği gözler önüne serdi.

Görüntüler ve Hazırlayanlar

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından hazırlanan çalışmada, Erdem Özkan ve Aydın Baş çekim ve müzik desteği verdi. Doğanın kar altındaki bu hali, sosyal medyada ve yerel platformlarda büyük beğeni topladı.

Kar, güneş ve bulutların bir aradaki görüntüsü, izleyenleri adeta mest ederken, Akdağ Tabiat Parkı'nın kış turizmi açısından cazibesini de bir kez daha ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

