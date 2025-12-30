DOLAR
Yozgat’ta Metruk Binalar Yıkılıyor, Kentsel Dönüşüm Sürüyor

Yozgat Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde riskli 351 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi; 186 yapı için çalışmalar sürüyor, 80'inin işlemleri tamamlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:30
Yozgat’ta Metruk Binalar Yıkılıyor, Kentsel Dönüşüm Sürüyor

Yozgat’ta metruk binalar yıkılıyor, kentin çehresi değişiyor

Kentsel dönüşümle riskli yapılar kaldırılıyor

Yozgat Belediyesi, kent genelinde risk oluşturan ve uzun süredir atıl durumda bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar farklı bölgelerde önemli temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye yetkilileri, Eski Sanayi Bölgesinde 236, Menekşe Evlerinde 85 ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı onayı ile 30 olmak üzere toplam 351 riskli yapının yıkımının tamamlandığını bildirdi. İmar Müdürlüğü ekiplerince 186 yapı ile ilgili çalışmaların devam ettiği, bu yapılardan 80inin işlemlerinin tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde yıkımlarına başlanacağı belirtildi. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 446 bağımsız bölümle ilgili işlem yürütülüyor.

Tekke Mahallesi'nde yeni adımlar

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Tekke Mahallesi’nde eski Devlet Hastanesi’nin alt kısmında yer alan koruma alanındaki metruk binalara yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Açıkgöz, "Oradaki vatandaşlarımız burada kimliği belirsiz şahısların sürekli bu binalara girip çıktığından dolayı kurumumuza şikayetlerini ilettiler. Biz de yerinde yaptığımız tespitler, raporlar sonucu burayla ilgili mali ilam kararı tuttuk" dedi.

Açıkgöz, bölgenin koruma alanı olması nedeniyle gerekli izinlerin alındığını ifade ederek, "Bu bölge koruma alanı olduğu için burayı Anıtlar Kurulundan, Koruma Kurulundan izin alarak yıkmamız gerekiyordu. Koruma Kurulu yetkilileri de sağ olsunlar geldiler, bölgeyi incelediler. Kuruldan da olumlu karar çıktı. Daha sonradan da biz burada üç tane binamızı yıkmak suretiyle temizledik. Daha sonra bir tane binamız yine içinde bir vatandaşımız oturuyordu. O bina da yine yıkılmak üzereydi. Kendisiyle görüştük. Vatandaşımızı daha uygun bir yere alıyoruz. Şimdi onun çıktığı yeri de yıkacağız. Daha önceden de üç tane yıkılmış bir enkaz yığını şeklinde duran yerlerimiz vardı. Onların da temizliği yapılıyor. Yani burada bir genel bir temizlik yapıyoruz bu bölgede" şeklinde konuştu.

Açıkgöz, bölgede 5 adet tescilli yapı bulunduğunu hatırlatarak, "Daha önce Tekke Arapdede Camii’miz restorasyonu yapılmıştı. Öyle olunca da bu bölgeye bir elimiz değdi. İnşallah devamı gelir. Yine projelendirip etrafının gerekli çevre düzenlerini yaparak bu atıl kalan kısmı, şehrimizde kullanılmayan kısmı şehrimizin kullanımına sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yozgat Belediyesi’nin metruk ve riskli yapıların yıkımına yönelik çalışmalarının kent genelinde devam edeceği bildirildi.

