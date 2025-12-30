Vali Hüseyin Aksoy'tan 2026 Mesajı: 'Güvenli Şehir Eskişehir'

Vali Aksoy basın toplantısında yeni yıl dileklerini paylaştı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2026 yılının sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını diledi. Vali Aksoy, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "2026 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Tüm dünyada savaş ve terörün olmadığı insanların ölmediği bir yıl olmasını temenni ediyorum".

Aksoy ayrıca ilde güvenlik ve huzurun öncelikli olduğunu vurguladı ve çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Eskişehir ili olarak, ’Güvenli Şehir Eskişehir’ sloganıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. İlimizin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eskişehir’in sorunlarının tartışıldığı, konuşulduğu ve her yönüyle anlatıldığı bir Eskişehir Sempozyumu’nu da 2026 yılının mayıs ayı içerisinde ilgili paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız, Eskişehir’i bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Bu konuda yapacağımız çalışmalara katkı sunacak olan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyoruz".

Vali Aksoy, sözlerini Eskişehir Sempozyumu duyurusunu yaparak tamamladı ve kent için sürdürülecek projelere destek veren kişi ile kurumlara teşekkür etti.

