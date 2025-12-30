DOLAR
Vali Hüseyin Aksoy'tan 2026 Mesajı: 'Güvenli Şehir Eskişehir'

Vali Hüseyin Aksoy, 2026'nın sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesini dileyerek 'Güvenli Şehir Eskişehir' çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:29
Vali Aksoy basın toplantısında yeni yıl dileklerini paylaştı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2026 yılının sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını diledi. Vali Aksoy, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "2026 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Tüm dünyada savaş ve terörün olmadığı insanların ölmediği bir yıl olmasını temenni ediyorum".

Aksoy ayrıca ilde güvenlik ve huzurun öncelikli olduğunu vurguladı ve çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Eskişehir ili olarak, ’Güvenli Şehir Eskişehir’ sloganıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. İlimizin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eskişehir’in sorunlarının tartışıldığı, konuşulduğu ve her yönüyle anlatıldığı bir Eskişehir Sempozyumu’nu da 2026 yılının mayıs ayı içerisinde ilgili paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız, Eskişehir’i bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Bu konuda yapacağımız çalışmalara katkı sunacak olan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyoruz".

Vali Aksoy, sözlerini Eskişehir Sempozyumu duyurusunu yaparak tamamladı ve kent için sürdürülecek projelere destek veren kişi ile kurumlara teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

