Akdeniz Fokları Bozyazı Kıyılarında Koruma Altında

Bozyazı kıyıları, sayıları azalan Akdeniz fokları için koruma altında; mağaralara girmeme ve 0533 488 58 58 hattını arama uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:02
Bozyazı Kaymakamlığı, dünyada sayıları giderek azalan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarının Bozyazı kıyılarında koruma altında olduğunu duyurdu. Açıklamada, ilçenin bakir koyları, kayalık kıyıları ve deniz mağaralarının bu nadir tür için önemli yaşam alanları arasında yer aldığı vurgulandı.

Yaşam alanları ve sayılar

Açıklamada, dünyada yaklaşık 800, Türkiye’de ise yaklaşık 120 Akdeniz foku bulunduğu belirtilerek, Bozyazı kıyılarının foklar için dinlenme, barınma ve yavrulama alanı olduğu kaydedildi.

Mağaralar fokların güvenli alanı

Kıyı mağaralarının Akdeniz fokları için en güvenli yaşam alanları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu alanlara girilmesinin fokların mağaraları terk etmesine ve yavruların zarar görmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Vatandaşlara uyarılar

Kaymakamlık, vatandaşlardan fokların yaşadığı deniz ve kıyı mağaralarına girilmemesini, mağara önlerinde tekneyle beklenmemesini, foklara yaklaşılmamasını, dokunulmamasını ve beslenmemesini, ayrıca flaşlı fotoğraf ve video çekimlerinden kaçınılmasını istedi.

Gözlem durumunda yapılması gerekenler

İlçede canlı, yaralı ya da ölü Akdeniz foku görülmesi halinde Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı'nın 0533 488 58 58 numaralı hattının aranması gerektiği bildirildi.

