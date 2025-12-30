DOLAR
Akın ve Sak Sındırgı'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Ahmet Akın ve Serkan Sak, Sındırgı'da depremzedeleri, esnafı ziyaret edip 10 Ağustos ve 27 Ekim depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar ile planlanan projeleri yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:23
Akın ve Sak Sındırgı'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Akın ve Sak Sındırgı'da temaslarda bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Program kapsamında depremzede vatandaşlar ve esnaf ziyaret edilerek talep ve öneriler yerinde dinlendi.

Başkan Akın, Başkan Sak’ın ev sahipliğinde Sındırgı’da bir dizi temas ve incelemede bulundu. Başkan Sak’ın makamında gerçekleştirilen istişare toplantısında, ilçede 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alınırken, devam eden ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra daire başkanları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, birim amirleri ile CHP Sındırgı İlçe Başkanı Ahmet Algın ve ilçe yönetimi katıldı.

Vatandaş ve esnafla birebir temas

Ziyaret programı kapsamında Başkan Akın ve Başkan Sak, beraberlerindeki heyetle birlikte ONON Kafe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Koca Han İş Merkezi ile Akpınar Yaşam Merkezi’ndeki dükkanlar ve çarşı konteynerleri ziyaret edilerek esnafın talep ve önerileri dinlendi. Programın devamında Tomruk Konteyner Geçici Yaşam Alanı’na geçilerek depremzede vatandaşlarla sohbet edildi.

Gerçekleştirilen saha incelemelerinde, deprem sonrası süreçte atılan adımlar, devam eden hizmetler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, vatandaşların ve esnafın beklentilerini sahada dinlemeye büyük önem verdiklerini belirterek, çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Başkanlardan birlik ve dayanışma mesajı

Serkan Sak: Ahmet Başkanımız ilk andan itibaren hem ziyaretleriyle hem de sahadaki ekipleriyle Sındırgı’mızın yanında oldu. İlçemizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. El birliğiyle Sındırgılı hemşehrilerimizin yaralarını saracağız

Ahmet Akın: Biz aileyiz. İlk depremden itibaren Büyükşehir Belediyemiz ve Sındırgı Belediyemiz sahadaydı. Devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği içerisinde, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. Konteyner kentlerdeki yaşam şartlarını ve talepleri yerinde tespit ediyoruz

Başkan Akın, destek sürecine katkı sunan herkese teşekkür ederek, 2026 yılının Sındırgılı hemşehrilerimize, Balıkesirli ailemize ve tüm milletimize sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diledi ve afetlerin yaşanmadığı bir yıl temenni etti.

BALMEK için yeni alanlar hazırlanıyor

Öte yandan, Akpınar Yaşam Merkezi’nde yer alan BALMEK alanının, depremden etkilenen esnaf için iş hanına dönüştürülmesinin ardından yeni yerinde hizmet vermeye hazırlandığı bildirildi. Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak BALMEK Sındırgı Şubesi’nin ise Koca Han İş Merkezi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kısa süre içinde açılacağı ifade edildi.

Başkan Akın ve Başkan Sak, tahsis edilen alanlarda incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaptı. Kadınların sosyoekonomik hayatta daha güçlü yer almasını hedefleyen üretim, eğitim ve dayanışma temelli projelerin artarak devam edeceği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

