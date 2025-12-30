Şırnak'ta Yoğun Kar: 31 Aralık 2025 Çarşamba Okullar Tatil

Valilikten açıklama

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada

‘’Şırnak merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır’’ denildi.

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI NEDENİ İLE OKULAR YARIN DA TATİL EDİLDİ.