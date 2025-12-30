DOLAR
Şırnak'ta Yoğun Kar: 31 Aralık 2025 Çarşamba Okullar Tatil

Şırnak Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:47
Valilikten açıklama

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada

‘’Şırnak merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır’’ denildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

